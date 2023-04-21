Росіяни убили жителя Часового Яру на Донеччині, в області є поранений

Про це інформує очільник Донеччини Павло Кириленко.

20 квітня росіяни убили жителя міста Часів Яр Бахмутського району.

Також у селищі міського типу Зарічне Краматорського району уражень зазнала людина.

Загалом на території Донецької області від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 1478 людей, 3415 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха Донецької області неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив начальник ОВА.