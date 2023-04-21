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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни убили жителя Часового Яру на Донеччині, в області є поранений

21 квітня, 2023 п'ятниця
09:15
Війна з Росією обстріл Часів Яр

За добу, 20 квітня, унаслідок воєнних дій російських військ загинув мирний житель Часового Яру Донецької області, у Зарічному поранений

Про це інформує очільник Донеччини Павло Кириленко.

20 квітня росіяни убили жителя міста Часів Яр Бахмутського району.

Також у селищі міського типу Зарічне Краматорського району уражень зазнала людина.

Загалом на території Донецької області від початку повномасштабного вторгнення РФ загинуло 1478 людей, 3415 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха Донецької області неможливо.

"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив начальник ОВА.

  • У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області - щонайменше 8 людей поранено.
  • У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами".
  • У ніч проти 19 квітня російська армія завдала удару по населених пунктах Донецької області. Авдіївка зазнала обстрілів з "градів" та артилерії, у Бахмуті - один загиблий.  
  • У середу, 19 квітня, унаслідок воєнних дій російської армії на території Донецької області загинув мирний житель, двоє поранено. 
  • З 15 до 18 квітня з прифронтової Авдіївки Донецької області вивезли трьох дітей, зараз у місті залишається 12-річний підліток.
  • З Авдіївки на Донеччині 20 квітня евакуювалося семеро містян, іще 1790 людей залишаються в місті.  
російська армія
Краматорськ
Донеччина
окупанти
Бахмут
воєнні злочини Росії
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