РФ обстріляла Українськ на Донеччині: є поранені
Росіяни поранили щонайменше 8 людей під час артобстрілу Українська Донецької області
Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.
У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області.
Внаслідок атаки відомо по щонайменше 8 постраждалих. Зазначається, що усіх поранених доправили до лікарні.
"Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці - пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку. Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно", - написав Кириленко.
- У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.16
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.6
- Актуальне
- Важливе