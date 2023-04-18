Про це повідомив глава Донецької ОВА Павло Кириленко.

У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області.

Внаслідок атаки відомо по щонайменше 8 постраждалих. Зазначається, що усіх поранених доправили до лікарні.

"Росіяни обстріляли місто сьогодні вранці - пошкодили 3 багатоповерхівки та 18 торговельних павільйонів місцевого центрального ринку. Не минає ні дня без російських воєнних злочинів на Донеччині. Залишатися тут небезпечно", - написав Кириленко.