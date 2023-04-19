Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Зазначається, що внаслідок нічних атак росіян на Горлівському напрямку у Бахмуті загинула одна людина. Крім того, у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. За словами посадовця, усього в регіоні було поранено 13 людей.

"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — незначні пошкодження отримала будівля лікарні. На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала обстрілів з "градів" та артилерії — без жертв, але є руйнування", - повідомив Кириленко.

У Костянтинівській громаді під обстрілами - околиці Костянтинівки та Предтечиного. Крім того, зафіксовано удари РФ по околицях Іллінівської громади. У Соледарській громаді потерпають Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка.

На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки, пошкоджено школу та крамницю у Переїзному Званівської громади.