Росіяни обстріляли 11 населених пунктів на Донеччині: 1 людина загинула
У ніч проти 19 квітня російська армія завдала удару по населених пунктах Донецької області. Авдіївка зазнала обстрілів з "градів" та артилерії, у Бахмуті - один загиблий
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Зазначається, що внаслідок нічних атак росіян на Горлівському напрямку у Бахмуті загинула одна людина. Крім того, у місті пошкоджено 7 багатоповерхівок та 3 приватні будинки. За словами посадовця, усього в регіоні було поранено 13 людей.
"Близько півночі росіяни завдали ракетного удару по Дружківці — незначні пошкодження отримала будівля лікарні. На Донецькому напрямку Авдіївка зазнала обстрілів з "градів" та артилерії — без жертв, але є руйнування", - повідомив Кириленко.
У Костянтинівській громаді під обстрілами - околиці Костянтинівки та Предтечиного. Крім того, зафіксовано удари РФ по околицях Іллінівської громади. У Соледарській громаді потерпають Оріхово-Василівка, Міньківка, Федорівка.
На Лисичанському напрямку зруйновано 2 будинки, пошкоджено школу та крамницю у Переїзному Званівської громади.
- У вівторок, 18 квітня, російські військові здійснили артилерійський обстріл міста Українськ Донецької області - щонайменше 8 людей поранено.
- У ніч на 18 квітня ворожі війська знову обстріляли Слов'янськ Донецької області двома ракетами С-300 та двома "шахедами".
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