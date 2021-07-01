За минулу добу понад 90 тис. людей вакцинували від COVID-19
30 червня 93 186 людей вакцинували від коронавірусу
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Telegram.
Першу дозу отримали 31 714 людини, завершили вакцинацію - 61 472 людини.
Протягом доби працювали: 528 бригад, 1 236 пунктів щеплення, 13 центрів вакцинації.
Від початку кампанії щеплено 1 965 660 людей, з них отримали 1 дозу – 1 965 658 людей, повністю імунізовані – 710 996 осіб.
- В Україні 29 червня зробили 81 637 щеплень від COVID-19.
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