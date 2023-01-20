За минулу добу в Україні унаслідок дій РФ загинуло 5 мирних жителів

Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій минулої доби, 19 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинуло п'ять українців.

Зокрема четверо загиблих виявили на Донеччині. Там також зафіксували трьох поранених.

Крім того, на території Херсонської області є ще один загиблий мирний житель, щонайменше троє отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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