За минулу добу внаслідок дій російської армії загинуло 5 мирних жителів України
Внаслідок воєнних дій російських загарбників 17 січня загинуло 5 українців та ще 9 мирних жителів отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За даними обласних військових адміністрацій внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло п'ять мирних жителів.
Усі жертви російської атаки з міста Дніпро. Тіла виявили після ракетного удару 14 січня. Ще ідентифікували одного постраждалого.
Також на Донеччині двоє мирних жителів отримали поранення, по одному в Запорізькій та Харківській областях.
Крім того, внаслідок дій рашистів поранені чотири українці на Херсонщині.
Загалом 9 мирних жителів зазнали уражень.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку.
- О 13:00 17 січня у Дніпрі закінчились пошуково-рятувальні роботи, в ході яких було врятовано 39 осіб, з них 6 дітей. Всього під час трагедії загинуло 45 осіб, з них 6 дітей, травмовано 79 осіб, з них 16 дітей.
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