Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За даними обласних військових адміністрацій внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинуло п'ять мирних жителів.

Усі жертви російської атаки з міста Дніпро. Тіла виявили після ракетного удару 14 січня. Ще ідентифікували одного постраждалого.

Також на Донеччині двоє мирних жителів отримали поранення, по одному в Запорізькій та Харківській областях.

Крім того, внаслідок дій рашистів поранені чотири українці на Херсонщині.

Загалом 9 мирних жителів зазнали уражень.