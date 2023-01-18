За добу росіяни поранили двох мирних мешканців Донеччини

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 17 січня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці", - написав він.

Усього від початку вторгнення загинуло 1309 мирних мешканців, поранення дістали 2859 людей.

При цьому Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, тому дані щодо загиблих по області - неточні.

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17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Еспресо повідомила, що Донеччина перебуває під постійними масованими обстрілами по всій лінії фронту, оскільки росіяни не відмовляються від планів повністю окупувати область в її адміністративних межах.

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