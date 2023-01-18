За добу росіяни поранили двох мирних мешканців Донеччини
Російські окупанти за минулу добу поранили двох мирних мешканців Донецької області, одного з них - у Бахмуті, який залишається чи не головною ціллю загарбників
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 17 січня росіяни поранили 2 мирних жителів Донеччини: у Бахмуті та Орлівці", - написав він.
Усього від початку вторгнення загинуло 1309 мирних мешканців, поранення дістали 2859 людей.
При цьому Кириленко уточнив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі, тому дані щодо загиблих по області - неточні.
Читайте також: Бахмут залишається головною ціллю Росії, щоб вийти на кордони Донеччини та Луганщини, - Згурець
- 17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Еспресо повідомила, що Донеччина перебуває під постійними масованими обстрілами по всій лінії фронту, оскільки росіяни не відмовляються від планів повністю окупувати область в її адміністративних межах.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.91
Купівля 39.91Продаж 40.57
-
EUR
Купівля 42.07Продаж 43.05
- Актуальне
- Важливе