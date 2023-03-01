За минулу добу ворог 86 разів обстріляв Херсонщину: загинули 5 людей, 7 дістали поранення
За добу 28 лютого російські окупанти 86 разів обстріляли Херсонську область, унаслідок чого загинули 5 людей, семеро дістали поранення
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
"Російські загарбники 86 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації", - сказано в повідомленні.
Сам обласний центр ворожа армія обстріляла 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в територію державного підприємства та в оселі мирних мешканців.
За добу в області 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.
- 28 лютого на деокупованій Херсонщині на ворожій міні підірвався 58-річний чоловік.
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