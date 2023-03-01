Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

"Російські загарбники 86 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини. Били з РСЗВ, мінометів, артилерії, танків, БПЛА та авіації", - сказано в повідомленні.

Сам обласний центр ворожа армія обстріляла 9 разів. Ворожі снаряди поцілили в територію державного підприємства та в оселі мирних мешканців.

За добу в області 5 людей загинули, 7 осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості.