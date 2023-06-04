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За минулу добу українські військові повідомили про 23 бойових зіткнення та 56 обстрілів

4 червня, 2023 неділя
07:00
Війна з Росією ЗСУ війна проти РФ

За останню добу ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах

Про це йдеться у ранковому зведенні від Генштабу ЗСУ.

"Минулої доби противник завдав 2 ракетних ударів по Донецькій і Дніпропетровській областях, зокрема, застосувавши ОТРК Іскандер. Однією ракетою "Іскандер-К" влучив по передмістю Дніпра - пошкоджено двоповерховий житловий будинок, понад 20 цивільних осіб зазнало поранень середнього та важкого ступеня тяжкості, серед них є діти. Крім того, ворог завдав 30 авіаційних ударів та здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться у дописі.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом минулої доби відбулось 23 бойових зіткнення.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки:

  • Противник завдав авіаційного удару в районі Гатище Харківська область.
  • Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Грем’яч, Гай, Дмитрівка Чернігівської області; Атинське, Безсалівка, Олександрівка, Юнаківка, Могриця, Степок, Велика Писарівка Сумської області, а також Івашки, Уди, Ветеринарне, Козача Лопань, Гоптівка, Висока Яруга, Пильна, Зелене, Веселе, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Вільча, Бочкове, Бударки та Чугунівка на Харківщині.

Куп’янський напрямок:

  • Противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Новоселівського Луганської області.
  • Завдав авіаударів у районі Сергіївки Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині.

Лиманський напрямок:

  • Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області та Спірного - Донецької. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівка Луганської області та Сіверськ Донецької області.
  • Артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне і Роздолівка на Донеччині.

Бахмутський напрямок: 

  • Противник вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав.
  • Завдав авіаційних ударів в районах Курдюмівка та Біла Гора Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Часів Яр, Слов’янськ, Іванівське, Предтечине, Біла Гора, Нью-Йорк та Шевченко Донецької області.

Авдіївський напрямок: 

  • Противник завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки.
  • Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Авдіївка, Первомайське, Невельське, Карлівка Донецької області.

Мар’їнський напрямок: 

  • Противник вів наступальні дії в районі міста Мар’їнка, проте, українські захисники відбили усі 11 ворожих атак, зазнав значних втрат у живій силі та техніці.
  • Завдав авіаційного удару по Мар’їнці, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Максимільянівка, Мар’їнка, Побєда, Новомихайлівка, Антонівка, Катеринівка та Янтарне Донецької області.

Шахтарський напрямок:

  • Авіаційні удари в районах Вугледара та Пречистівки Донецької області.
  • Обстріли населених пунктів, поряд з лінією бойового зіткнення, зокрема, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка Донецької області.

Запорізький та Херсонський напрямки: 

  • Противник завдав авіаційних ударів в районах Полтавка та Гуляйполе Запорізької області.
  • Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Зелене Поле Донецької області; Бурлацьке, Малинівка, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка, Кам’янське, Лук’янівське та Комишуваха Запорізької області, а також Золота Балка, Зміївка, Берислав, Бургунка, Іванівка, Дачі, Зимівник, Білозерка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

На Луганщині за добу дезертирувало близько 40 окупантів: для розшуку залучили 2 вертольоти та підрозділ росгвардії 

Стало відомо, що у Сватовому Луганської області 2 червня дезертирували близько 40 військовослужбовців російських окупаційних військ, які самовільно залишили бойові позиції. У зв’язку з чим, з метою пошуку російських дезертирів, було залучено 2 російських вертольоти та підрозділ росгвардії окупантів.

ЗСУ завдали 11 ударів по районах зосередження особового складу ворога та 6 по ЗРК

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, а також 6 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Українські військові також знищили 6 ворожих розвідувальних БПЛА і 2 ударних БПЛА типу "Ланцет".

"Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 6 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та 3 склади боєприпасів противника", - йдеться у дописі. 

  • Протягом суботи, 3 червня, у Сумській області прогриміло 87 вибухів внаслідок російських обстрілів.
зброя
російська армія
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ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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