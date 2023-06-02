За минулу добу ворог здійснив 26 масованих обстрілів Авдіївки, гатить зі всього, що має, - керівник МВА Барабаш
Віталій Барабаш, керівник Авдіївської міської військової адміністрації, зазначив, що російські війська обстрілюють місто зі ствольної артилерії, систем РСЗВ "Град" різних зарядів, "смерчей", "ураганів", мінометів, танків, авіації
Про це він розповів в етері Еспресо.
"На Авдіївському напрямку ситуація докорінно не змінилася, як і раніше напружено та важко, але контрольовано. Здебільшого у зв'язку з погодними умовами противник здійснює не так багато штурмових дій, бо складно застосовувати важку техніку, яка грузне у ґрунтах Донбасу. Також і піхотою важко виконувати штурмові задачі. За минулу добу ворог 26 разів масовано обстрілював Авдіївку, здійснив понад 250 обстрілів позицій навколо міста. Також противник завдав 4 авіаудари по місту та 6 по позиціях навколо. На жаль, у результаті танкового обстрілу вчора 1 червня зранку загинула місцева мешканка 1976 року народження", - розказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації.
Віталій Барабаш додав, що російські війська гатять зі всього, що мають у наявності: ствольна артилерія, системи РСЗВ "Град" різних зарядів, "смерчі", "урагани", міномети, танки.
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