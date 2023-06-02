Про це він розповів в етері Еспресо.

"На Авдіївському напрямку ситуація докорінно не змінилася, як і раніше напружено та важко, але контрольовано. Здебільшого у зв'язку з погодними умовами противник здійснює не так багато штурмових дій, бо складно застосовувати важку техніку, яка грузне у ґрунтах Донбасу. Також і піхотою важко виконувати штурмові задачі. За минулу добу ворог 26 разів масовано обстрілював Авдіївку, здійснив понад 250 обстрілів позицій навколо міста. Також противник завдав 4 авіаудари по місту та 6 по позиціях навколо. На жаль, у результаті танкового обстрілу вчора 1 червня зранку загинула місцева мешканка 1976 року народження", - розказав керівник Авдіївської міської військової адміністрації.



Віталій Барабаш додав, що російські війська гатять зі всього, що мають у наявності: ствольна артилерія, системи РСЗВ "Град" різних зарядів, "смерчі", "урагани", міномети, танки.