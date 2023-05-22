Про це він розповів в етері Еспресо.

"За минулу добу на Таврійському напрямку втрати ворога вбитими та пораненими склали 248 окупантів, знищено та пошкоджено 39 одиниць озброєння та військової техніки противника. Окремо виводимо цифру щодо зведених місць зберігання боєприпасів - за минулу добу знищено 6 складів. Зокрема серед знищеної та пошкодженої ворожої техніки – 4 танки, 4 гаубиці 2А65 "Мста-С", 4 гармати 2А36 "Гіацинт-Б", 3 гармати Д-20, самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика ", також автомобільна техніка", – проінформував речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку.

Валерій Шершень зауважив, що загалом на Таврійському напрямку ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій в районі Авдіївки та Мар'їнки, ситуація без мін та контрольована українськими силами.

"На Запорізькому напрямку противник обороняється, проте не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів. Ворог двічі обстріляв Тарасівку, застосовував артилерійські системи; знищив приватний будинок та автомобіль, пошкодив будівлю Укрпошти та 5 приватних осель, без людських втрат. Протягом минулої доби армія РФ завдала авіаційних ударів по Новоданилівці та Степовому Запорізької області, а також обстріляла населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області. Російські війська продовжують обстрілювати населені пункти, що межують з лінією зіткнення. Для коригування вогню артилерії противник використовує безпілотники. Протягом минулої доби ворог 21 раз атакував позиції Сил оборони Таврійського напрямку, отримавши відсіч, відійшов. Загалом на Таврійському напрямку протягом останньої доби зафіксовано 416 обстрілів з боку противника", - сказав Шершень.