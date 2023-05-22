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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією На фронті відбулося 37 бойових зіткнень за добу, на деяких ділянках держкордону діють ворожі ДРГ, - Генштаб

На фронті відбулося 37 бойових зіткнень за добу, на деяких ділянках держкордону діють ворожі ДРГ, - Генштаб

22 травня, 2023 понедiлок
06:55
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Епіцентром бойових дій лишаються Бахмут та Мар’їнка, ворог продовжує наступ. На деяких ділянках державного кордону, що на Сіверському та Слобожанському напрямках, діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи 

Про це у ранковому зведенні 22 травня звітує Генштаб ЗСУ.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. 

В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

Росіяни скоротили до 10 днів термін підготовки солдатів з-поміж засуджених

Так, на тлі значних втрат живої сили, російське військовим керівництво прийняло рішення щодо скорочення до 10 днів терміну підготовки особового складу із числа засуджених, базовий табір яких розгорнуто у Старобільському районі Луганської області. 

Раніше до зазначеного табору привезли з місць позбавлення волі на території Росії близько 1000 осіб поповнення. Підготовку тоді планували проводити протягом чотирьох тижнів.

Росія завдала 6 ракетних та 52 авіаційних удари по Україні протягом доби

Російські окупанти цієї доби, 22 травня, завдали масованого ракетно-авіаційного удару, інформацію буде опубліковано після уточнення.

Протягом минулої доби противник завдав 6 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. 

Для ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, ворог знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю.

"Це ще раз підкреслює тактику терору з боку Російської Федерації", - коментує Генштаб.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається дуже високою.

Ситуація по напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. 

Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог не припиняє спроб покращити тактичне положення.

Протягом доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. 

Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби росіяни вели наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мали. 

Завдали авіаударів в районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. 

Протягом минулої доби безуспішно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. 

Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. 

Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Під ворожі артобстріли потрапили Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи Сил оборони України продовжують відбиття атак військ РФ в районі Мар’їнки.

Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. 

Натомість задіяв авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках російське військо обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення.

Протягом минулої доби завдало авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляло населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

ЗСУ уразили 2 пункти управління,  3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях й 2 склади боєприпасів росіян

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також 7 - по його зенітно-ракетних комплексах.

А підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу, 2 склади боєприпасів, 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Крім того, знищено 3 ворожих розвідувальних БПЛА різного типу, а також 5 ударних.

  • Раніше повідомлялося, що окупанти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області.
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