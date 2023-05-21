Про це повідомили в неділю, 21 травня, у facebook Генерального штабу ЗСУ.

Також зазначається, що протягом доби ЗСУ знищили 3 ворожих розвідувальних БпЛА різного типу.

"Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили район зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще одну важливу ціль противника", - йдеться у дописі.

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів та здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню

Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 45 авіаційних ударів, здійснив більш як 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та іншу цивільну інфраструктуру. Для завдання ракетних ударів по українських містах Лиман, Слов’янськ та Костянтинівка, противник знову використав ЗРК С-300, які не є високоточною зброєю, що, своєю чергою, підкреслює тактику терору з боку РФ.

Волинський та Поліський напрямки: оперативна обстановка без суттєвих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки: протягом доби окупанти здійснили мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Прогрес Новгород-Сіверського району Чернігівської області; Студенок та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне, Бударки на Харківщині.

Куп’янський напрямок: артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

Лиманський напрямок: протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районі населеного пункту Невське. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти, що поряд з лінією бойового зіткнення. Зокрема, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок: протягом доби від ворожих обстрілів постраждали Оріхово-Василівка, Маркове, Бахмут, Іванівське, Біла Гора та Нью-Йорк Донецької області.

Авдіївський напрямок: протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки, здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

Мар’їнський напрямок: ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок: противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Водяне, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива та Велика Новосілка. Здійснив обстріли населених пунктів Водяне і Вугледар.

Запорізький та Херсонський напрямки: протягом цієї доби завдав авіаударів по населеному пункту Станіслав Херсонської області, а також обстріляв з артилерії Времівку, Бурлацьке, Новосілку, Зелене Поле Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Малу Токмачку, Малі Щербаки та Кам’янське Запорізької області; Тягинку Херсонської області та місто Херсон.

Рашисти обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області

"Російські загарбники обмежують доступ цивільного населення до мобільного зв’язку у населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області. Окупанти демонтують обладнання підстанцій, а також ретрансляційних веж. Крім того, обмежують переміщення місцевих жителів до районів зі стійким сотовим зв’язком", - йдеться у дописі.