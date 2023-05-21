Російська армія обстріляла Донеччину

Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.

За даними слідства, стріляли військовослужбовці РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.

Зазначається, що внаслідок влучань по житловій забудові загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців – двоє чоловіків і четверо жінок зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок.

Фото: telegram-канал Офісу Генерального прокурора

Удень 20 травня РФ обстріляла Торецьк Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град". Поранень зазнали 5 людей, серед них є дитина.

"Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь, багатоквартирного будинку, території підприємства та об’єктів цивільної інфраструктури. Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.