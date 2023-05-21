Російська армія обстріляла Донеччину: загинуло двоє чоловіків, шестеро місцевих мешканців у лікарні
Російська армія знов обстріляла населені пункти Донеччини. 21 травня 2023 року під удар окупантів потрапили міста Авдіївка, Часів Яр, смт Нью Йорк м. Торецьк та с. Георгіївка Мар’їнської територіальної громади
Про це повідомили в telegram-каналі Офісу Генерального прокурора.
За даними слідства, стріляли військовослужбовці РФ, ймовірно, зі ствольної артилерії та фугасними авіабомбами ФАБ-250.
Зазначається, що внаслідок влучань по житловій забудові загинули двоє чоловіків 46 та 55 років. Ще шестеро місцевих мешканців – двоє чоловіків і четверо жінок зазнали тілесних ушкоджень. Лікарі діагностували у постраждалих вогнепальні осколкові поранення голови, тулубу і кінцівок.
Фото: telegram-канал Офісу Генерального прокурора"Правоохоронці зафіксували пошкодження приватних домоволодінь, багатоквартирного будинку, території підприємства та об’єктів цивільної інфраструктури. Прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1, 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у дописі.
- Удень 20 травня РФ обстріляла Торецьк Донецької області з реактивних систем залпового вогню "Град". Поранень зазнали 5 людей, серед них є дитина.
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