Головна English Львів Таблоїд
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ за добу втратила 720 військових, 2 танки та 8 БПЛА

Армія РФ за добу втратила 720 військових, 2 танки та 8 БПЛА

22 травня, 2023 понедiлок
08:01
Війна з Росією російські військові окупанти

Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 880 російських військових, 3785 танків, а також 2830 БПЛА оперативно-тактичного рівня

Про це повідомили 22 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:

  • особовий склад ‒ близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано;
  • танки ‒ 3785 (+2) од;
  • бойові броньовані машини ‒ 7407 (+9) од;
  • артилерійські системи – 3278 (+20) од;
  • РСЗВ – 565 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 327 (+0) од;
  • літаки – 309 (+1) од;
  • гелікоптери – 294 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8);
  • крилаті ракети ‒ 1011 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 6129 (+14) од;
  • спеціальна техніка ‒ 427 (+2).

Дані уточнюються.

  • 21 травня повідомлялося, що Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 160 російських військових.
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Путін
20 травня, 2023 субота
Програму заміни Путіна вже запущено, - Піонтковський
Зеленський у Бахмуті
21 травня, 2023 неділя
Бахмут не захоплений Росією, - Зеленський
Гілларі Клінтон
21 травня, 2023 неділя
Гілларі Клінтон заявила, що перемога Дональда Трампа на виборах у 2024 році означатиме "кінець України"
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.12
    Купівля 37.12
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 40.1
    Продаж 40.98
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
22 травня
08:03
Кримський міст
Розглядатимуться як напад на Росію: посол РФ у США пригрозив наслідками "благословення" ударів по Криму
07:47
SpaceX Falcon 9 з кораблем Crew Dragon
Ракета SpaceX запустила на МКС корабель з приватною місією Ax-2
07:39
В Instagram стався масовий збій: торкнувся сотні тисяч користувачів, роботу відновлено
07:28
Президент Бразилії Луїз Інасіо Лула да Сілва
Президент Бразилії Лула да Сілва звинуватив Зеленського у зриві зустрічі на полях саміту G7
06:55
війна проти РФ ЗСУ
На фронті відбулося 37 бойових зіткнень за добу, на деяких ділянках держкордону діють ворожі ДРГ, - Генштаб
06:35
МЗС Китаю викликало посла Японії в Пекіні після саміту G7
06:12
ПВК Вагнер
ISW: Вагнерівці навряд чи зможуть продовжувати вести бої за межами Бахмута 
05:46
Міністр фінансів США Єллен
В американському мінфіні назвали "жорсткий крайній термін" підвищення ліміту держборгу
05:24
Дніпропетровщина
У Дніпрі прогриміли вибухи, в ОВА кажуть про витриману нічну атаку
00:17
Російський винищувач су-35
ЗСУ знищили російський літак Су-35
00:04
Оновлено
обстріл, ППО
В Одесі працювала ППО
2023, неділя
21 травня
23:47
Лукашенко
Лукашенко бачить на чолі Білорусі свого сина й розраховує укласти угоду з Заходом, - політолог Усов
23:45
Богдан Логвиненко
Премію імені Гонгадзе отримав засновник проєкту Ukraїner Богдан Логвиненко
23:24
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наступні тижні під Бахмутом будуть вирішальними для РФ. Колонка Сергія Згурця
23:12
ЗСУ Бахмут
У неділю Сили оборони просунулися на 200 метрів у районі Бахмута, - Череватий
22:55
на фото: руйнування
Росіяни 11 разів обстріляли Сумщину: є руйнування
22:19
F-16
Байден ще не визначився, чи безпосередньо США передадуть Україні F-16, чи це зроблять партнери, - Салліван
22:03
Світлана Тихановська
Тихановська не готова віддати наказ на усунення Лукашенка, - білоруський політолог Усов
21:50
Олександр Зубков (в центрі), Шахтар - Інгулець
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця за 3 тури до фінішу
21:36
Оновлено
УПЛ: Олександрія - Динамо
УПЛ: Результати усіх матчів 27-го туру чемпіонату України з футболу
21:30
окупанти крим
Росіяни арештовують мешканців Запорізької області за найменшу провину та відразу везуть до польових таборів, - Центр нацспротиву
20:58
Казахстан, Росія
Російського політика Затуліна не пустили до Казахстану, - ЗМІ
20:39
Дар'я Навальна
Під час виступу доньки Навального у Джорджтаунському університеті українські та грузинські студенти розвернулися до неї спинами
20:11
Оновлено
вибух
Окупанти завдають ударів по Харкову, є постраждалий
20:10
Ексклюзив
Ми відкрили фонд, який спрямований на психологічну реабілітацію ветеранок, - Гандзя Морозова
20:05
OPINION
Лєна Чиченіна
Держкіно — одна з найзакритіших українських інституцій
19:48
Марк Гемілл
Зірка "Зоряних воєн" Марк Гемілл розігрує вишиванку з світловими мечами, кошти підуть на відновлення української школи
19:27
Дмитро Медведєв
Медведєв прибув на переговори до В'єтнаму
19:25
Ексклюзив
ЗСУ
Коли хочеться опустити руки, треба їхати на передову, - Гандзя Морозова
19:11
Україна Японія
Японія надасть Україні 100 автівок, 30 тисяч пайків та $7,6 млрд на повоєнне відновлення
19:11
Інтерв’ю
F-16
Надання ЗСУ ATACMS і літаків F-16 - це єдиний шлях до миру – дипломат Брайза
18:46
Юліан Матвійчук
Від поранень на фронті помер депутат Полтавської міськради Матвійчук
18:41
ЗСУ
ЗСУ за добу завдали 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та знищили 3 БПЛА, - Генштаб
18:24
ССО Азов
Азов оприлюднив відеоспогади воїнів полку про останні дні оборони Азовсталі
18:00
OPINION
Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній
Всі ми покликані до єдності
17:56
Російська армія обстріляла Донеччину
Російська армія обстріляла Донеччину: загинуло двоє чоловіків, шестеро місцевих мешканців у лікарні
17:49
світло
Причиною підняття тарифу на світло для населення є необхідність відновлення після обстрілів, - НКРЕКП 
17:31
Росія
На борту літака помер заступник міністра освіти РФ, чоловік співачки-пропагандистки Гурцкая
17:15
Інтерв’ю
Шойгу, Герасимов, Путін та Суровікін
У Кремлі чекають українського наступу не менше, ніж ми з вами, - Піонтковський
17:03
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південна Корея збільшить військову допомогу Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV