Армія РФ за добу втратила 720 військових, 2 танки та 8 БПЛА
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 880 російських військових, 3785 танків, а також 2830 БПЛА оперативно-тактичного рівня
Про це повідомили 22 травня у facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.05.23 орієнтовно склали:
- особовий склад ‒ близько 203 880 (+720) осіб ліквідовано;
- танки ‒ 3785 (+2) од;
- бойові броньовані машини ‒ 7407 (+9) од;
- артилерійські системи – 3278 (+20) од;
- РСЗВ – 565 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 327 (+0) од;
- літаки – 309 (+1) од;
- гелікоптери – 294 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2830 (+8);
- крилаті ракети ‒ 1011 (+0);
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од;
- автомобільна техніка та автоцистерни – 6129 (+14) од;
- спеціальна техніка ‒ 427 (+2).
Дані уточнюються.
- 21 травня повідомлялося, що Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 160 російських військових.
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