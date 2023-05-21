Втрати РФ у війні з Україною перевищили 203 тис. осіб загиблими, - Генштаб ЗСУ
Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення РФ до України знищили 203 160 російських військових
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.05.23 орієнтовно становлять:
Особового складу ‒ близько 203 160 (+730 за добу) осіб ліквідовано
Танки ‒ 3783 (+2) одиниці
Бойові броньовані машини ‒ 7398 (+16)
Артилерійські системи – 3258 (+29)
РСЗВ – 564 (+0)
Засоби ППО ‒ 327 (+2)
Літаки – 308 (+0)
Гелікоптери – 294 (+0)
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822 (+21)
Крилаті ракети ‒ 1011 (+0)
Кораблі/катери ‒ 18 (+0)
Автомобільна техніка та автоцистерни – 6115 (+12)
Спеціальна техніка ‒ 425 (+2)
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua
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