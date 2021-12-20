За твором Лесі Українки: з'явився новий трейлер мультфільму "Мавка. Лісова пісня", названо дату виходу в кінопрокат

Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно.

"Мавка. Лісова пісня" - найочікуваніший український мультфільм останніх років. Проєкт створено за мотивами "Лісової пісні" Лесі Українки та адаптовано під жанр сімейної анімації. Також в основі мультфільму - образи зі слов'янських міфів і легенд", - йдеться у повідомленні.

Головний посил нового трейлеру - цитата із твору Лесі Українки "Я в серці маю те, що не вмирає!"

"Ми прагнули передати велич та красу недоторканої природи, тому Мавчин Ліс - не просто декорація, а повноцінний герой історії. А щоб глядачі максимально занурилися в автентичну й магічну атмосферу, ми підкреслили масштабність локацій та наповнили Ліс історіями дивовижних створінь", - зазначив режисер мультфільму Олег Маламуж.Автори стрічки також оприлюднили імена українських зірок, які озвучуватимуть героїв. Серед них - співак Артем Пивоваров, акторка і шоувумен Олена Кравець, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна та співак DZIDZIO.Хто озвучить головну героїню Мавку поки невідомо.

Мультфільм "Мавка. Лісова пісня" у вересні 2016 року отримав державне фінансування у розмірі 24,5 млн грн. Тоді творці оголосили, що загальна вартість виробництва фільму складає 98,8 млн грн.

Прем'єру було заплановано ще на 2020 рік, але згодом її перенесли.



"У січні 2022 року, напередодні найбільшого кіноринку European Film Market у рамках Берлінського кінофестивалю, Animagrad представить міжнародну версію трейлера й слова Лесі Українки пролунають на весь світ. Команда представлятиме мультфільм не лише в Берліні, а й на всіх найбільших галузевих фестивалях та кіноринках, включно з кіноринками Marché du Film (Канни, Франція) та American Film Market (Лос-Анджелес, США)", - повідомляють у Держкіно.



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