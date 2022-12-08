Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора затримали під час отримання хабаря заступника начальника одного з управлінь Державної податкової служби в Житомирській області. Посадовець опікувався надходженням до бюджету акцизного збору з певної групи товарів", - пише пресслужба.

Повідомляється, що зловмисник вимагав гроші у приватного підприємця за не притягнення його до адміністративної відповідальності: "Гроші підприємець мав заплатити за те, що податківці "заплющать очі" на порушення норм податкового законодавства, виявлені під час перевірки підприємства".

Податківця затримали під час отримання 200 тисяч гривень хабаря.

Відкрито кримінальне провадження за статтею одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднаному з вимаганням. Триває досудове розслідування.

Заступнику начальника управління податкової Житомирщини передбачається позбавлення волі до 10 років з конфіскацією майна.

31 жовтня ексголову ДФС Насірова заарештували у справі про хабар від агромагната Бахматюка. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід ексголові ДФС Роману Насірову у вигляді арешту з правом внесення застави понад 523 млн грн.

Посадовці Держпродспоживслужби Одещини брали хабарі за фітосанітарні сертифікати від підприємств, що експортують збіжжя через зерновий коридор. 15 листопада в Україні викрили масштабну корупційну схему.