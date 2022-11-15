Заробляли на експорті зерна через порти Одеси: в Україні викрили масштабну корупційну схему
Посадовці Держпродспоживслужби Одещини брали хабарі за фітосанітарні сертифікати від підприємств, що експортують збіжжя через зерновий коридор
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора викрили масштабну схему поборів посадовими особами Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів в Одеській області.
"Посадовці брали хабарі від суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють експорт зернових культур через морські порти Одеської області по так званому "зерновому коридору". Всі, хто хотів безперешкодно та швидко отримати фітосанітарний сертифікат та інші дозвільні документи мали заплатити визначену суму через посередників. Для приховування своїх протиправних дій посадовці визначили окремі комерційні підприємства, які під виглядом консультацій та фумігаційних послуг експортерам зернових культур виступали посередниками при отриманні неправомірної вигоди", – повідомляють у ДБР.
У межах досудового розслідування сьогодні проводиться низка обшуків за місцем роботи й проживання фігурантів кримінального провадження.
Наразі вже вилучені гроші від незаконної діяльності, документальні матеріали, а також інші предмети та речі, які будуть слугувати доказом під час досудового розслідування.
"Випадки безпідставного втручання в роботу підприємств експортерів зернової продукції та отримання неправомірної вигоди шляхом блокування їхньої роботи практично припинені. Як результат, до державного бюджету сплачено понад сто мільйонів гривень податків від суб'єктів господарювання" – заявив під час брифінгу на Одещині Генпрокурор Андрій Костін. Пів пообіцяв слідкувати за розвитком ситуації.
“Якщо буде спроба ще раз повернутися до цієї схеми, вона буде викрита і зупинена. Це принципова позиція" – резюмував Генеральний прокурор.
Наразі планують прийняти рішення щодо оголошення підозр посадовцям причетним до оборудки у прийнятті пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років з конфіскацією майна.
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