Про це заявив виконавчий директор української зернової асоціації Сергій Іващенко в етері Еспресо.

З українських портів 3 листопада до рідних країн вийшло сім суден із зерном. Лише одному судну дозволили пройти Босфорську протоку на вхід до портів України.

"У 2022 році за 3 місяці роботи зернового коридору близько 10 млн тонн українського зерна вивезено. У серпні було близько 1,5 млн, 3,5 млн - у вересні, 3,5 млн - у жовтні. Це досить низькі показники До великої війни ми могли експортувати за місяць 6 - 7 млн тонн з усіх портів. Тому звісно нам є куди рости й нарощувати експорт", - наголосив він.

Виконавчий директор української зернової асоціації назвав переговори щодо експорту зерна складними, але висловив надію на їхню користь для українських виробників.

Сергій Іващенко зазначив, що залізницею, автотранспортом і баржею Україна здатна експортувати близько 2,5 - 3 млн тонн зерна за місяць. Під час роботи "зернового коридору" ці показники дещо знизилися, адже такі шляхи значно дорожчі за морські, які є найбільш ефективними.

За його словами, Україна розраховує на те, що з портів виходитиме більше суден і не буде перевірок у Босфорі або будуть вибіркові, адже зараз понад 150 - 160 суден стоять там у заторі останні кілька тижнів, що завдає збитків.

Також Сергій Іващенко висловив сподівання на розширення зернових портів, включення до ініціативи порту Миколаєва та миколаївської акваторії, що дасть змогу значно збільшити експорт.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

Старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе зазначила, що в жовтні Україна вийшла на обсяг експорту зерна, який був до 24 лютого, але потрібен “зерновий коридор”.

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