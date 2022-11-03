Україна експортувала близько 10 млн зерна за три місяці роботи "зернового коридору", - керівник Української зернової асоціації Іващенко
Із серпня до жовтня Україна експортувала близько 10 млн тонн зерна, а до 24 лютого вивозила 6 - 7 млн тонн за місяць
Про це заявив виконавчий директор української зернової асоціації Сергій Іващенко в етері Еспресо.
З українських портів 3 листопада до рідних країн вийшло сім суден із зерном. Лише одному судну дозволили пройти Босфорську протоку на вхід до портів України.
"У 2022 році за 3 місяці роботи зернового коридору близько 10 млн тонн українського зерна вивезено. У серпні було близько 1,5 млн, 3,5 млн - у вересні, 3,5 млн - у жовтні. Це досить низькі показники До великої війни ми могли експортувати за місяць 6 - 7 млн тонн з усіх портів. Тому звісно нам є куди рости й нарощувати експорт", - наголосив він.
Виконавчий директор української зернової асоціації назвав переговори щодо експорту зерна складними, але висловив надію на їхню користь для українських виробників.
Сергій Іващенко зазначив, що залізницею, автотранспортом і баржею Україна здатна експортувати близько 2,5 - 3 млн тонн зерна за місяць. Під час роботи "зернового коридору" ці показники дещо знизилися, адже такі шляхи значно дорожчі за морські, які є найбільш ефективними.
За його словами, Україна розраховує на те, що з портів виходитиме більше суден і не буде перевірок у Босфорі або будуть вибіркові, адже зараз понад 150 - 160 суден стоять там у заторі останні кілька тижнів, що завдає збитків.
Також Сергій Іващенко висловив сподівання на розширення зернових портів, включення до ініціативи порту Миколаєва та миколаївської акваторії, що дасть змогу значно збільшити експорт.
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29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
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На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
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1 листопада оголосили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".
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У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.
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2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
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Старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе зазначила, що в жовтні Україна вийшла на обсяг експорту зерна, який був до 24 лютого, але потрібен “зерновий коридор”.
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