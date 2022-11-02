Росія підтвердила слова Ердогана про відновлення роботи "зернового коридору"
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган повідомив про відновлення роботи "зернового коридору", що забезпечує експорт українського зерна
Про це Ердоган заявив на засідання парламентської фракції правлячої Партії справедливості та розвитку, цитує АА.
Він нагадав, що напередодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Крім того, президент Туреччини планує 2 листопада обговорити "зерновий коридор" із президентом України Володимиром Зеленським.
Також Ердоган зазначив, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу провів телефонну розмову з міністром національної оборони Туреччини Хулусі Акаром. Після цього турецький представник повідомив, що "зерновий коридор" відновить свою роботу 2 листопада о 12:00.
Тим часом російська сторона, яка спочатку хотіла зірвати угоду, офіційно підтвердила, що робота "зернового коридору" відновлюється. Міноборони РФ зазначає, що Росія отримала "необхідні письмові гарантії з боку України щодо невикористання гуманітарного коридору та українських портів для ведення бойових дій проти РФ".
- 29 жовтня, РФ оголосила про "призупинення" взятих на себе зобов'язань у межах угоди щодо безпечного експорту українського зерна Чорним морем.
- Володимир Зеленський заявив, що впевнений у тому, що російська сторона хотіла зірвати угоду ще у вересні.
- 30 вересня НАТО та ЄС закликали Росію повернутися до "зернової угоди".
- 1 листопада стало відомо, що українське дунайське пароплавство (УДП) розпочинає проєкт "Дунайський зерновий шлях" після виходу Росії з "зернової ініціативи".
- Також цього дня Україна, ООН і Туреччина заявили про чинність "зернової угоди", одночасно з цим РФ вимагала додаткових гарантій безпеки.
- 2 листопада президент Туреччини Таїп Ердоган провів телефонну розмову з Путіним стосовно "зернового коридору".
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