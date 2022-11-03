Про це старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе розповіла в етері Еспресо.

"У жовтні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту зерна. Були дуже оптимістичні очікування на подальшу роботу", - зауважила вона.

Водночас Ірина Коссе додала, що бачила заяви, що в Україні ще багато зерна не вивезено. За її словами, потрібен коридор, щоб експортувати минулий урожай і цьогорічний до наступних зборів.

"Зима теж буде гаряча", - підсумувала Ірина Коссе.

29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.

На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".

1 листопада оголили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".

У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.

2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".

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