У жовтні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту зерна, - старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе
У жовтні Україна вийшла на обсяг експорту зерна, який був до 24 лютого, але потрібен зерновий коридор
Про це старша наукова співробітниця Інституту економічних досліджень Ірина Коссе розповіла в етері Еспресо.
"У жовтні Україна вийшла на довоєнні обсяги експорту зерна. Були дуже оптимістичні очікування на подальшу роботу", - зауважила вона.
Водночас Ірина Коссе додала, що бачила заяви, що в Україні ще багато зерна не вивезено. За її словами, потрібен коридор, щоб експортувати минулий урожай і цьогорічний до наступних зборів.
"Зима теж буде гаряча", - підсумувала Ірина Коссе.
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29 жовтня РФ "призупинила" дію своїх зобовʼязань у межах угоди про безпечний експорт зерна Україною. Тоді ж Зеленський заявив, що Росія прагнула розірвати угоду ще у вересні.
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На наступний день НАТО та ЄС закликали РФ відновити чинність "зернової угоди".
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1 листопада оголили про старт проекту українського дунайського пароплавства "Дунайський зерновий шлях".
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У той же день Україна, ООН та Туреччина погодили відновлення "зернового коридору", проте вимагали від РФ додаткових гарантій безпеки.
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2 листопада міністр оборони Туреччини Хулусі Акар повідомив про старт роботи "зернового коридору".
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