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Головна Економіка "Зернова угода": Кулеба озвучив дві важливі вимоги України до Росії

"Зернова угода": Кулеба озвучив дві важливі вимоги України до Росії

11 листопада, 2022 п'ятниця
14:52
Економіка На фото Дмитро Кулеба

Україна зацікавлена у продовженні "зернової угоди", однак вимагає від Росії виконання двох важливих умов

Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває в Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), передає УНІАН.

"Перше, що ми вимагаємо, щоби Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" з усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в межах цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Кулеба.

Гальмування процесу проходження суден очільник МЗС охарактеризував як "тихий саботаж".

"Є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - резюмував міністр.

  • В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
  • Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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Новини
Україна
Росія
МЗС України
зерно
експорт зерна
Дмитро Кулеба
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