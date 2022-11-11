"Зернова угода": Кулеба озвучив дві важливі вимоги України до Росії
Україна зацікавлена у продовженні "зернової угоди", однак вимагає від Росії виконання двох важливих умов
Про це в ефірі телемарафону сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, який перебуває в Камбоджі на саміті Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН), передає УНІАН.
"Перше, що ми вимагаємо, щоби Росія залишилася в цій домовленості та припинила грати в "голодні ігри" з усім світом задля свого задоволення. І друге, це теж дуже важливий елемент, Росія повинна припинити в межах цієї "зернової домовленості" гальмувати процеси щодо інспекції кораблів", - зазначив Кулеба.
Гальмування процесу проходження суден очільник МЗС охарактеризував як "тихий саботаж".
"Є два завдання. Мало залишити Росію в зерновому коридорі, її треба ще змусити припинити тихий саботаж цієї ініціативи зсередини", - резюмував міністр.
- В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.
- Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.
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