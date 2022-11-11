Про це повідомляє посольство Японії в Україні.

"11 листопада Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення 14 млн доларів США екстреної безвідплатної грантової допомоги для підтримки Федеративної Республіки Сомалі у подоланні продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.

"Ця фінансова допомога буде спрямована урядом Японії на передачу української пшениці, наданої на безвідплатній основі урядом України, через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення", - додали в дипломатичній установі.

В Мінінфраструктури, коментуючи "зернову угоду", сказали, що Росія гальмує проходження суден через тривалі перевірки: без РФ перевіряли по 40 суден, з нею - до десяти.

Туреччина, за посередництва якої було укладено "зернову угоду", хоче продовжити її термін на рік.

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