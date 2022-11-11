Японія спрямує $14 млн на експорт української пшениці до Сомалі
Японія надасть фінансову допомогу, яка покриє експорт української пшениці до Сомалі
Про це повідомляє посольство Японії в Україні.
"11 листопада Уряд Японії прийняв рішення щодо виділення 14 млн доларів США екстреної безвідплатної грантової допомоги для підтримки Федеративної Республіки Сомалі у подоланні продовольчої кризи", - йдеться в повідомленні.
"Ця фінансова допомога буде спрямована урядом Японії на передачу української пшениці, наданої на безвідплатній основі урядом України, через Всесвітню продовольчу програму ООН до Сомалі та роздачу серед місцевого населення", - додали в дипломатичній установі.
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