Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Львівщині 275 тис. зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб, з яких 74,5 тис. - діти різного віку. В основному це українці зі Сходу та Півдню. З Центральної частини України близько 5-7 %. З того числа це люди, які не мають куди повертатися. Житло яких повністю зруйновано. Є також люди з тимчасово окупованих територій. Люди мешкають в закладах бюджетної сфери та у приватному секторі. Це офіційні дані. За неофіційними даними близько 400 тис. внутрішньо переміщених осіб", - розповів Собко.

Також заступник голови Львівської ОВА додав, що реєструватися не є зобов’язанням людини.

"Люди мають де проживати, що їсти, одягнуті та доглянуті. Надається медична та психологічна допомога. Люди мають можливість зайняти дітей. Ми зараз думаємо над тим, щоб відремонтувати десятки гуртожитків, в які переселити людей зі шкіл та садків та розпочати очне навчання з 1 вересня", - підсумував Собко.

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