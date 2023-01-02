Про це він розказав в етері Еспресо.



"Основною причиною пожеж, які трапилися у новорічну ніч, було порушення правил пожежної безпеки, необережне поводження з вогнем. Саме у новорічну ніч загинуло 4 людини у Миколаївській, Дніпровський, Житомирській, Чернівецькій областях. Разом з пожежами, які ми ліквідовували, зафіксовані випадки, коли люди потруїлися унаслідок несправності опалювального газового обладнання. Такі випадки виникли саме на Київщині. 31 грудня у селі Горянка Київської області через несправність газового котла постраждало 5 осіб, з них 2 дітей, всі госпіталізовані. І знову на Київщині смт Борова у приватному житловому будинку люди отруїлися чадним газом через порушення правил експлуатації газового обладнання, загинуло 2 особи", - розказав пресофіцер ДСНС України.

Олександр Хорунжий зауважив, що люди повинні пам'ятати про необхідність перевірки газового обладнання та користатися послугами відповідних фахівців.

"Хочу порадити людям, якщо є можливість, встановити детектори чадного газу. Такі детектори при перевищені допустимої норми забруднення газом у приміщенні, спрацьовують і попереджують звуковим сигналом про небезпеку. Їх можна знайти в інтернеті та придбати у будівельних або спеціалізованих магазинах", - зазначив Хорунжий.

Раніше пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий повідомляв, що у перший тиждень грудня 97 українців отруїлися чадним газом

1 січня Державна служба з надзвичайних ситуацій інформувала, що від початку повномасштабної війни Росії проти України загинули 57 рятувальників

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