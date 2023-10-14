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За останні три місяці Росія знищила 300 тисяч тонн українського зерна

14 жовтня, 2023 субота
13:13
Економіка Одещина

Російські військові здійснили 17 масованих атак по припортовій інфраструктурі України з моменту виходу РФ з зернової угоди та знищили майже 300 тисяч тонн зерна

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише "Радіо Свобода".

"17 масованих атак з моменту виходу Росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна – це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", - сказав він.

Проте, за його словами, судна продовжують рухатися зерновим коридором, створеним після: "На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу".

Що відомо про роботу "зернового коридору"

17 липня Росія оголосила про припинення дії зернової угоди. У відповідь на це Володимир Зеленський заявив, що необхідно  продовжувати використовувати зерновий коридор навіть попри вихід РФ з угоди.

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов 4 серпня заявив, що Україна буде відправляти кораблі з власним зерном туди, куди вважає за необхідне, і ні в кого не буде запитувати дозволу на це.

10 серпня Військово-морські сили Збройних Сил повідомили про тимчасовий гуманітарний коридор для торговельних суден, що йдуть до та з портів України. Згодом в Україні відкрили реєстрацію торговельних суден та їхніх власників, які готові проходити тимчасовими маршрутами до українських портів у Чорному морі.

28 вересня стало відомо, що Україна планує відкрити новий залізничний коридор для експорту зерна.

Україна
російська армія
зерно
експорт зерна
Війна з Росією
ракетний удар
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