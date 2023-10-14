За останні три місяці Росія знищила 300 тисяч тонн українського зерна

Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, пише "Радіо Свобода".

"17 масованих атак з моменту виходу Росії з Зернової угоди, зниження на 40% експортного потенціалу портів, майже 300 тисяч тонн знищеного зерна – це спроба Росії поглибити продовольчу кризу в тих країнах, які залежать від українських продуктів", - сказав він.

Проте, за його словами, судна продовжують рухатися зерновим коридором, створеним після: "На сьогоднішній день вже 21 судно скористалися цим коридором для експорту та 25 суден зайшли до портів під завантаження. Ми продовжуємо працювати над розширенням коридору, це наша відповідальність за продовольчу безпеку світу".