За останню добу Росія втратила в Україні 650 військових, 18 БПЛА та 5 танків
За весь час повномасштабної війни Росія втратила в Україні 192 590 солдатів, 2523 безпілотники та 304 засоби протиповітряної оборони
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.05.23 орієнтовно становили:
- особового складу - близько 192 590 (+650) осіб
- танків - 3707 (+5)
- бойових броньованих машин - 7216 (+17)
- артилерійських систем - 2962 (+16)
- РСЗВ - 547 (+3)
- засобів ППО - 304 (+4)
- літаків - 308 (+0)
- гелікоптерів - 294 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2523 (+18)
- крилатих ракет - 947 (+0)
- кораблів /катерів - 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 5886 (+21)
- спеціальної техніки - 370 (+7)
Дані уточнюються.
- Упродовж минулої доби 3 травня ЗСУ ліквідували 520 військових, уразили дві системи ППО та збили 28 дронів.
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