За переслідування ПЦУ та розбудову окупаційних органів влади: Кабмін пропонує ввести санкції проти 70 осіб щодо Криму

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції.

Першим пакетом уряд пропонує РНБО застосувати санкції до 18 фізичних осіб – суддів РФ та інших службовців її окупаційної адміністрації, відповідальних за переслідування громади ПЦУ в Криму.

Другим розпорядженням пропонується застосувати санкції до 52 осіб – керівників структурних підрозділів окупаційних адміністрацій, суддів, силовиків та росіян, причетних до організації окупаційної системи судочинства і переслідування населення в окупованому Криму.

Санкції пропонується застосувати на 5 років.

У разі прийняттярішення РНБО, Україна невідкладно передасть цю інформацію органам ЄС, США, Канади та інших міжнародних партнерів щодо можливого запровадження аналогічних санкцій.

Силовики окупантів на території Криму під час богослужіння увірвалися до приміщення чоловічого монастиря Святого Димитрія Солунського Православної церкви України в селі Балки Білогірського району

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій підготувало санкційний пакет щодо осіб, які переслідують Православну церкву України в окупованому Криму.