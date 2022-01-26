За перший день роботи "фантомні патрулі" зафіксували 990 порушень ПДР

Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції України.



"Відучора (25 січня, - ред.) патрульні "фантоми" зафіксували порушення швидкісного режиму. Інформація надійшла на обробку до центру автофіксації для винесення постанов про адміністативне правопорушення. Наразі це 990 адмінпостанов", - йдеться у повідомленні.



Раніше повідомлялося, що автомобілі "фантом" не мають розпізнавальних знаків поліції. Вони оснащені системами контролю, які надають змогу проводити вимірювання швидкості, а також передавати інформацію для оформлення правопорушення. На українських дорогах вони з'явилися з 8:00 у вівторок, 25 січня.