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За підтримки FAVBET: Екскапітан донецького "Шахтаря" Дарійо Срна представив довгоочікувану автобіографію

10 листопада, 2022 четвер
14:15
Спорт

6 листопада у Загребі відбулась презентація автобіографії легендарного гравця «гірників» Дарійо Срни

Організацію події підтримала провідна українська Entertainment Tech компанія FAVBET.

У книзі "Чому тебе кличуть Срна?", написаній у співавторстві з відомою хорватською журналісткою Міланою Влаович, Дарійо розповідає про своє дитинство, яке прийшлося на час війни, перші кроки в спорті, кар’єру в "Шахтарі", злети та падіння, а також ділиться маловідомими фактами своєї спортивної біографії.

За словами Дарійо, шлях до видання біографії зайняв не один рік: "Чотири роки тому мій клуб почав писати книгу. Однак мені не сподобався ані письменник, ані його твір. Після цього ми поставили книгу на паузу, і вирішили з дружиною, що було б найкраще, якби автором моєї біографії була Мілана Влаович, тому що тільки вона могла б написати щось подібне. Моя ж робота полягала у тому, щоб розкритись та розповісти все, що я давно хотів сказати".

Презентацію книги Дарійо Срни відвідали його близькі, колишні партнери по команді, а також друзі, у тому числі й президент благодійного фонду FAVBET Foundation Андрій Матюха, якому знаменитий футболіст подякував за допомогу в організації події. 

У ході заходу екскапітан "Шахтаря" також розповів про свою непохитну підтримку України в протистоянні російській агресії. "Бачити те, що відбувається, дуже важко. Я допомагаю, бо це моя друга Батьківщина. Я в Україні з 2003 року, прожив тут більше, ніж в рідному Метковичі. Українці хороші, справжні люди, які не заслуговують на те, що відбувається. Тому всі ми повинні їх підтримувати, що ми й робимо. І я дякую Хорватії за це!", – сказав він, звертаючись до гостей презентації.

На підтвердження своїх слів, Дарійо заявив, що гроші від продажу автобіографії спрямує на проєкт підтримки українських дітей, які втратили батьків через війну.

Донецьк
футбол
Шахтар
Хорватія
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