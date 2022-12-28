За підтримки USAID: про пса Патрона зняли мультфільм, названо дату прем'єри
В Україні створили мільтсеріал "Пес Патрон" - перша серія вийде вже 7 січня. Музику до нього написав музикант Pianoboy, а ролі озвучили українські зірки, серед яких Даша Астафьєва, Тарас Стадницький та Надія Дорофєєва
Про це йдеться на іnstagram-сторінці Патрона.
"Мульт про мене і Тома, а ще про дуже важливих тваринок, які вразили нас своєю сміливістю за ці 10 місяців. Він такий пригодницький, що я сам такий "вооооу!". Там я ганяюсь за дуже дивними створіннями... але поки не буду розкривати всіх секретів.", - йдеться в анонсі.
Зазначається, що музику для мультфільму написав Pianoboy, ролі озвучили Влад Шевченко, Даша Астафьєва, Тарас Стадницький, Надя Дорофєєва, Позитив та інші.
Перша серія вийде 7 січня на YouTube та Megogo, де дублюватимуться жестовою мовою. Трейлер можна подивитися вже зараз на офіційній сторінці пса Патрона.
Зазначається, що мультфільм створено за підтримки USAID Ukraine.
- 27 травня пес Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.
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