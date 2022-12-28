За підтримки USAID: про пса Патрона зняли мультфільм, названо дату прем'єри

Про це йдеться на іnstagram-сторінці Патрона.

"Мульт про мене і Тома, а ще про дуже важливих тваринок, які вразили нас своєю сміливістю за ці 10 місяців. Він такий пригодницький, що я сам такий "вооооу!". Там я ганяюсь за дуже дивними створіннями... але поки не буду розкривати всіх секретів.", - йдеться в анонсі.

Зазначається, що музику для мультфільму написав Pianoboy, ролі озвучили Влад Шевченко, Даша Астафьєва, Тарас Стадницький, Надя Дорофєєва, Позитив та інші.

Перша серія вийде 7 січня на YouTube та Megogo, де дублюватимуться жестовою мовою. Трейлер можна подивитися вже зараз на офіційній сторінці пса Патрона.

Зазначається, що мультфільм створено за підтримки USAID Ukraine.

27 травня пес Патрон, який працює із рятувальниками, отримав Каннську премію Palm Dog Award.

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