За пів року гуманітарним коридором із території РФ повернулися додому понад 13,5 тис. українців

Про це повідомила пресслужба Мінреінтеграції.

Для осіб, які перетинають кордон, було облаштовано транзитний центр. На його території організували Пункт незламності та укриття.

Гуманітарна місія "Проліска" нині займається облаштуванням мобільного укриття на 100-150 осіб.

У відомстві зазначили, що загальна сума виплат грошової допомоги українцям, які прибули через зазначений гуманітарний коридор, станом на зараз перевищує 18 млн гривень.

Від компаній мобільних операторів люди безоплатно отримали вже 545 стартових пакетів.

Також уже тиждень функціонує додатковий автобусний маршрут евакуації Суми – Полтава – Дніпро, зауважили в Мінреінтеграції.