За початковим планом Путіна Київ берегли для параду, але тепер його можуть зруйнувати як Харків, - Портников

Він розповів про це в ефірі Еспресо.TV.

"Першопочатковий план Путіна був пов’язаний із парадом. Ідея була дуже простою: окупувати всю територію Луганської та Донецької областей, зробивши їх частинами ЛНР та ДНР. І відразу ж вирішити питання зі владою у Києві: упродовж 48-72 год захопити українську столицю, без опору населення змінити владу, привезти Януковича, підписати багато вигідних для Росії договорів. після цього провести вибори, на яких повинен перемогти Віктор Медведчук. І на цьому історія незалежної України закінчується", - зазначив Портников.

Журналіст наголосив, що Путін не знав, що цього не відбудеться, адже йому не була відома реальна картина настрою та ставлення українців до Росії.

"План змінився. У Кремлі сподівалися, що зможуть взяти Київ. Київ берегли для параду. Тому не було такого руйнування Києва, але це не означає, що не може бути надалі. Київ так не руйнували, як Харків, адже у Харкові не потрібно було проводити парад. І російська тактика була в тому, щоби зруйнувати Харків, а потім після окупації відбудувати", - зауважив Портников.

Нагадаємо, зранку 15 березня у столиці України пролунала низка вибухів, повітряна тривога працювала майже 3 години.

Троє людей загинуло та п'ятеро зазнали травм унаслідок обстрілів окупантами багатоповерхівки у Святошинському районі Києва.