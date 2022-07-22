За президентства Порошенка українську армію відбудували майже з нуля, – історик Ярослав Грицак 

Про це доктор історичних наук, професор Ярослав Грицак розповів у інтерв'ю "Радіо Свобода" .

Історик зауважив, що здатність українців до опору, перемоги в оборонних битвах за Київ, Чернігів, Суми та Харків, провал путінського бліцкригу стали несподіванкою не лише для кремля, а й для західних країн, які до початку війни постачали зброю ЗСУ в незначних масштабах, оскільки вважали, що вона невдовзі потрапить до рук російської армії.

Історик додає, що нова українська армія була відтворена практично з нуля з 2014 року, під час президентства Порошенка.

"Після того, як Україна стала незалежною державою, ми наївно сподівалися, що наша історія воєн і революцій опинилася у минулому. Вважалося, що Україна має рухатись у тому ж напрямку, що й Захід, тобто до поступової демілітаризації. Українську армію було створено, вона брала участь у міжнародних миротворчих акціях, і загальне враження було позитивним. Вищої точки демілітаризації Україна досягла за правління Януковича – в результаті як його рішень, так і активної інфільтрації у вищі органи влади проросійських сил", – пояснює Грицак.

Він констатує: на момент анексії Криму Україна виявилася фактично без армії, і ситуацію рятували волонтери та громадянське суспільство.

"Українську армію було відтворено практично з нуля під час правління Порошенка – в цьому його незаперечна заслуга. Що дуже важливо: за 8 років від початку російської агресії 2014 року вона набула цінного бойового досвіду. Прихід до влади Зеленського 2019 року, здавалося, поверне ці процеси назад. На щастя, цього не сталося. І виявилося, на подив багатьох, що на момент початку повномасштабної російської агресії 24 лютого 2022 року в Україні існує сильна та професійна армія", – говорить професор Грицак.

Історик вважає, що головна причина, якої, на щастя, не бачить і не розуміє Путін, – глибока трансформація українського суспільства за останні 30 років.

"Головне досягнення 30 років незалежності – в Україні виникла нова політична нація з демократією, постійною зміною еліт і новим поколінням, і новою армією. Путін загрожує це знищити. Парадокс полягає в тому, що своєю агресією він спалює все те радянське, що ще збереглося в Україні, разом із радянським озброєнням та радянським стилем ведення війни. Унаслідок цього українська армія дедалі більше відповідає стандартам НАТО", – наголосив професор.

"Звісно, тріумфалізм – річ небезпечна. Ця війна надовго, а її ціна для України вже є дуже високою. Але бойовий дух високий, як і рівень довіри суспільства до армії та сильне бажання допомогти їй. За таких умов путін може завдати Україні великих збитків, але перемогти її неможливо", – резюмував Ярослав Грицак.

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