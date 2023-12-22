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Ексклюзив

За результат цієї війни відповідатиме персонально Зеленський та його генерали, - Данилюк-Єрмолаєва

22 грудня, 2023 п'ятниця
22:54
Суспільство на фото Володимир Зеленський

Марина Данилюк-Ярмолаєва, політична оглядачка, журналістка, телеведуча розповіла чого очікує від президента Зеленського у 2024 році

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"Мені б хотілось, щоб Зеленський припинив ці "політичні образи" і міряння рейтингами з Головнокомандувачем ЗСУ. За результати цієї війни буде відповідати персонально Зеленський, як Верховний Головнокомандувач і його генерали. Тому він не має шукати зараз хто кращий, в кого більші рейтинги довіри, а має закрити рот коли це можливо і працювати", - сказала вона.

За її словами, влада сьогодні повинна бути відповідальною за нашу перемогу, а не за єдиний телемарафон.

"Потрібно вирішувати історію з мобілізацією, з переведенням країни на більш військові рейки. Влада не повинна займатися "солодкими сиропами" з єдиних телемарафонів. Мовляв, ми переможемо і будемо танцювати на концертах в Ялті. Такого не буде, і треба з цим змиритися", - зазначила Данилюк-Єрмолаєва.

Образи Зеленського зараз не є доречними, президент повинен приймати фахові рішення з його компетенції, вважає журналістка.

"В низці важливих і стратегічних партнерів немає українських послів. Днями Норвегія дала транш на виплату заробітних плат лікарям і вчителям. До цього часу немає посла в цій країні, це не нормально. Немає посла у Великій Британії, Чехії. Це компетенція президента України. Від підтримки цих держав залежить наше майбутнє", - резюмувала вона.

Україна
Росія
політика
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Війна з Росією
Валерій Залужний
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