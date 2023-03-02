Соціологічна група "Рейтинг" оприлюднила результати порівняльного дослідження "Настрої киян та переселенців" 16-27 лютого.

"Три чверті як киян, так і переселенців працювали до початку війни. Зараз серед киян 60% працюють у звичайному режимі, 6% – віддалено, 7% – за скороченим графіком, 7% – на новій роботі. Втратили роботу – майже 20% киян", – йдеться у матеріалі.

Повідомляється, 21% внутрішньо переміщених осіб працюють у звичайному режимі, 12% – віддалено, 4% – за скороченим графіком, 17% – на новій роботі. Не працюють зараз 45% опитаних, які живуть у Києві.

Серед жителів столиці, які втратили роботу, близько 40% планує працевлаштовуватися найближчим часом у Києві. Серед переселенців таких понад 60%.

За даними дослідження, більше ніж 60% опитаних киян зазначили про погіршення економічного становища родини після 24 лютого 2022 року. У 30% – не змінилося та лише у 4% – покращилося.

Економічна ситуація серед ВПО: близько 80% опитаних зазначили про зниження, у 14% – не змінилася, а у 5% – покращилася.

"65% опитаних киян вказали про відсутність напруження у відносинах між переселенцями та киянами, близько 20% зазначили, що воно існує. Серед переселенців про відсутність напруження у відносинах із місцевими зазначили майже 80%, близько 20% - про його наявність", - розповідають соціологи.

Зокрема 55% опитаних киян позитивно поставилися б до того, якби частина переселенців залишились жити у місті, 35% - нейтрально, 8% - негативно.

Серед переселенців однозначно пов’язують свої плани із Києвом 28%, ще 27% - скоріше пов’язують. Близько третини ВПО не планують майбутнє життя у столиці.

Опитування проводилося методом особистого формалізованого інтерв’ю серед жителів Києва та переселенців, які приїхали у місто, віком від 18 років. Загалом опитали 1600 респондентів.