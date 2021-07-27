За рік "перемир'я" загинуло 45 українських військових, 163 зазнали поранень, - ТКГ
За рік режиму припинення вогню у зоні ООС, загинули 45 українських військовослужбовців та 163 бійців поранено
Про це повідомила пресслужба делагації України в Тристоронній контактній групі у Telegram.
Там заявили, що у порівнянні з періодом із липня 2019 до липня 2020 років смертей українських військових удвічі менше, утричі менше поранених, майже утричі менше обстрілів.
З 27 липня 2019 року до 26 липня 2020 року російські війська здійснили 4257 обстрілів, загинули 88 військовослужбовців, 494 – отримали поранення.
“За час дії режиму припинення вогню з 27 липня 2020 року до 27 липня 2021 року зафіксовано 1995 обстрілів, загинуло 45 та 163 військовослужбовці отримали поранення (дані штабу ООС, уточнюються)”, - йдеться в повідомленні.
Як зазначили в українській делегації, дотримуватися режиму припинення вогню в ході збройного конфлікту - найскладніший різновид військових дій.
"Україна залишається вірною своїм зобов’язанням щодо політико-дипломатичного шляху врегулювання збройного конфлікту на сході України", - йдеться у заяві.
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