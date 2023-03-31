За рік повномасштабної війни військові командири одружили понад 2 тисячі пар
За рік від початку повномасштабного російського вторгнення військовими командирами на фронті було зареєстровано 2 267 шлюбів
Про це ідеться в повідомленні Опендатабот.
Зазначається, що крім звичайних реєстрацій у РАГСі, у воєнний час засвідчити кохання та шлюб мають право командири безпосередньо на фронті.
"Така можливість на час воєнного стану доступна для пар, де хоча б один із наречених є військовослужбовцем будь-якого утвореного відповідно до законів України військового формування (наприклад, ЗСУ, ТрО тощо), Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки або медичним працівником", - ідеться в повідомленні.
Повідомляється, що половина від загальної кількості таких шлюбів відбулася у перші місяці великої війни навесні - 1 338. Пік новостворених таким чином родин за місяць припадає на травень - тоді за заявами командирів одружилися 385 пар. Це 17% загальної кількості шлюбів, посвідчених командирами, за рік.
Згідно з постановою Кабміну № 213, за заявою командира наречені можуть оженитися як безпосередньо на передовій, так і через відеозв’язок або ж навіть без присутності одного чи обох молодят.
- Тернопільський політик і військовослужбовець Збройних Сил України Богдан Яциковський одружився зі своєю коханою 25 березня. Лише тиждень перед тим Богдан Яциковський повернувся із зони бойових дій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе