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За що боролася УПА?

Володимир В'ятрович
14 жовтня, 2022 п'ятниця
14:22
Погляд Володимир В'ятрович

УПА – єдина армія в Другій світовій, яку створили самі українці заради захисту українців

Українська земля – одна з головних арен Другої світової війни. Тут зіткнулися нацистський та комуністичний тоталітарні режими. Для обох Україна, наші природні багатства, надра і люди були лише ресурсом у боротьбі один із одним за світове панування.

Але знайшлися відчайдухи, які кинули виклик двом нелюдським системам. Так з’явилася Українська Повстанська Армія. Це військове формування не найбільше з тих, які діяли на українських теренах.

Але – найважливіше.

УПА – єдина армія в Другій світовій, яку створили самі українці заради захисту українців. І без будь-якої зовнішньої допомоги.

УПА стала відповіддю нескореного народу на спробу поневолення. Несподіваною відповіддю для тих, хто вважав українців меншими братами та недолюдами. Хто був упевнений, що остаточно переламав їм хребет репресіями та Голодомором.

Повстанська армія воювала за створення Незалежної української держави. Ця мета суперечила планам усіх інших учасників війни. Відкидаючи будь-які компроміси у боротьбі за свободу батьківщини, наші повстанці стали окремим, українським чинником Другої світової.

Для більшості українців, що були солдатами в інших арміях, війна закінчилася після припинення бойових дій у Європі у травні 1945-го чи кілька місяців потому – після капітуляції Японії у вересні. Але не для воїнів УПА.

Повстанська війна проти комуністичного тоталітарного режиму точилася ще понад десятиліття.

Джерело

Про автора. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат України.

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