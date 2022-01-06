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За тиждень до новорічних свят Укравтодор перерахував 25 млрд грн за асфальтування

6 січня, 2022 четвер
20:07
Економіка Укравтодор

У грудні 2021 року регіональні Служби автомобільних доріг заплатили своїм підрядникам 36,82 млрд грн

Про це свідчать дані державного порталу Spending.gov.ua про казначейські проплати.

Зазначається, що з цієї суми 25,37 млрд грн припало на останній тиждень перед Новим роком.

Гроші були переведені після того, як президент Володимир Зеленський підписав закон про зміни до держбюджету. Цими змінами Укравтодору були направлені додаткові 19,25 млрд грн. 

Додаткові гроші надійшли до держбюджету через світове подорожчання газу та відповідне зростання ренти від державного "Укргазвидобування".

Всього за рік регіональні САДи заплатили підрядникам 114,40 млрд грн.

Повідомляється, що 20% від усіх виплат САДів отримала фірма "Автомагістраль-Південь" Олександра Бойко. Решта компаній відстають у два та більше разів.

Перша п’ятірка фаворитів отримала більше половини всіх виплат – 54%.

 До 40 фаворитів увійшли:

Підрядник Укравтодору Сума, грн
1. "Автомагістраль-Південь" 23 270 058 883
2. "СУНП «Автострада" 12 242 279 160
3. "Онур конструкцiон iнтернешнл" 11 001 351 302
4. "ПБС" 7 856 975 445
5. "Ростдорстрой" 7 673 519 804
6. "Хмельницьке ШБУ-56" 5 231 176 481
7. Представництво "Onur" 5 051 012 027
8. "ШБУ-77" 4 730 507 481
9. "Техно-Буд-Центр" 3 740 759 613
10. "Будінвест Інжиніринг" 3 094 949 918
11. "Альтком" 2 902 781 724
12. "Енергетично-дорожнє будiвництво" 2 062 917 872
13. "ДС Пром Груп" 1 662 876 009
14. "Славдорстрой" 1 548 245 928
15. "ШРБУ-48" 1 466 590 786
16. Представництво "Азвірт" 1 447 429 732
17. ПП "Автомагiстраль" 1 004 519 166
18. "СТЛ+М" 883 916 653
19. Представництво "Озалтин" 868 676 769
20. "Луцькавтодор-Сервiс" 724 145 778
21. "Волиньдорбуд" 695 225 204
22. "Березiвкаагрошляхбуд" 607 058 290
23. "Спец комплект постач" 598 619 830
24. "Мостобудiвельний загiн № 112" 575 224 498
25. ДП "Харкiвський облавтодор" 545 091 199
26. "Рiвнеавтошляхбуд" 529 484 882
27. "ЄДБ Компанiя" 440 794 770
28. "ДБТ №2 м.Гомель" 400 691 260
29. "БК Євродор" 391 252 739
30. "Будгарант-7" 375 462 905
31. ДП "Вiнницький облавтодор" 341 852 394
32. "ШРБУ № 82м 300 468 431
33. Представництво "Догуш iншаат" 283 500 000
34. "СК Автострой" 276 651 270
35. "ДБТ №4 м.Брест" 264 677 125
36. "Евродор" 245 747 124
37. "ТД "Дінастія" 241 107 597
38. ДП "Херсонський облавтодор" 229 789 759
39. "Броварське ШБУ № 50" 213 394 155
40. "ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція" 204 584 313
…Близько 500 інших підрядників 8 170 780 225
Загалом 114 396 148 501

 Зазначається, що йдеться саме про фактично отримані кошти від Укравтодору, а не про загальну кількість виграних тендерів. Загальна сума тендерів, проведених регіональними Службами автодоріг, за рік становить 325,49 млрд грн. Однак більша частина цих підрядів стосується ремонтів у 2022-2023 роках. А ще по частині тендерів роботи взагалі не виконувались через відсутність фінансування.

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гроші
дороги
Укравтодор
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