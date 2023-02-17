За тиждень морпіхи знищили 136 росіян, 4 танки, 8 САУ і спостережний пост

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 9 по 16 лютого морпіхи ліквідували 136 окупантів.

Завдали РФ втрат у вигляді: 4 танки, 8 САУ, 5 БМП, 5 одиниць причіпної артилерії, вантажівку, 2 МТЛБ та 1 спостережний пост.