За тиждень морпіхи знищили 136 росіян, 4 танки, 8 САУ і спостережний пост
З 9 по 16 лютого морські піхотинці ліквідували щонайменше 136 російських окупантів
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 9 по 16 лютого морпіхи ліквідували 136 окупантів.
Завдали РФ втрат у вигляді: 4 танки, 8 САУ, 5 БМП, 5 одиниць причіпної артилерії, вантажівку, 2 МТЛБ та 1 спостережний пост.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.36
Купівля 39.36Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.48Продаж 42.36
- Актуальне
- Важливе