За тиждень морські піхотинці знищили 66 росіян, 2 безпілотники, сховище з боєприпасами та 1 РСЗВ
З 5 по 12 січня морські піхотинці ліквідували щонайменше 66 російських окупантів, знищили 2 безпілотники та склад з боєприпасами
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 5 по 12 січня морпіхи ліквідували 66 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 2 БМП, 1 РСЗВ, 3 одиниці причіпної артилерії, автівку, міномет, 2 безпілотники й сховище з боєприпасами.
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