За тиждень у Маріуполі російські військові втратили понад 400 окупантів, - міськрада
У тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області російська армія за тиждень втратила понад 400 загарбників
Про це повідомила Маріупольська міська рада.
"У Маріуполі вбито понад 400 окупантів. Про це повідомляють російські пабліки. Зазначається, що внаслідок дій ЗСУ минулого тижня було вбито 200 військових рф. А вчора українські сили потрапили в місце дислокації окупантів - тож іще 250 росіян ліквідовано", - йдеться у повідомлені.
Зазначається, що, за даними росЗМІ, до окупованого Маріуполя були переведені спецназ та морські піхотинці армії РФ. Саме по них 26 травня влучили ракети.
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