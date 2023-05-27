Про це повідомила Маріупольська міська рада.

"У Маріуполі вбито понад 400 окупантів. Про це повідомляють російські пабліки. Зазначається, що внаслідок дій ЗСУ минулого тижня було вбито 200 військових рф. А вчора українські сили потрапили в місце дислокації окупантів - тож іще 250 росіян ліквідовано", - йдеться у повідомлені.

Зазначається, що, за даними росЗМІ, до окупованого Маріуполя були переведені спецназ та морські піхотинці армії РФ. Саме по них 26 травня влучили ракети.