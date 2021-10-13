За тиждень в Україні фіксуватимуть 20 тис. випадків COVID-19 на добу, - прогноз НАН
Національна академія наук України прогнозує зростання захворюваності на коронавірус
Про це йдеться у новому прогнозі.
Вчені встановили, що середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 13 175 осіб на день, а смертей - становить 264 випадки за добу. Це дані за останній тиждень.Згідно з обчисленнями, середня кількість нових випадків дорівнюватиме 14 897 (SEIR_U), 14 650 (Prophet) протягом тижня 13-19 жовтня 2021 року та 18 640 (SEIR_U), 20 922 (Prophet) - протягом тижня 20-26 жовтня 2021 року
Протягом 20-23 жовтня в Україні. згідно з прогнозами, фіксуватимуть понад 20 тис. випадків на добу.
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