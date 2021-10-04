За відставку Разумкова зібрали 197 підписів, Арахамія прогнозує понад 240 голосів, - речниця "Слуги народу"
Фракція "Слуга народу" зібрала 197 підписів за відставку голови Верховної Ради Дмитра Разумкова
Про це написала речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук в Telegram.
"У Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві", - йдеться у повідомленні.
За словами речниці, голова фракції Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку Разумкова набере понад 240 голосів нардепів.
- Нагадаємо, голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 жовтня хоче провести зустріч з представниками фракції "Слуги народу"
- Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
- У Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
- Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що в монобільшості зібрали близько 190 підписів за відставку Разумкова, а питання його звільнення та призначення нового спікера парламент розгляне не раніше 6 жовтня.
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