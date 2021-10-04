За відставку Разумкова зібрали 197 підписів, Арахамія прогнозує понад 240 голосів, - речниця "Слуги народу"

Про це написала речниця фракції у Верховній Раді Юлія Палійчук в Telegram.

"У Трускавці під колективною ініціативою народних депутатів щодо відкликання голови Верховної Ради було зібрано 197 підписів. Збір підписів триває і в Києві", - йдеться у повідомленні.

За словами речниці, голова фракції Давид Арахамія переконаний, що голосування за відставку Разумкова набере понад 240 голосів нардепів.

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