Відставка Разумкова: Спікер ВР анонсував зустріч з депутатами "Слуги народу"

Про це повідомила прессекретар спікера Ольга Туній у facebook.

За її словами, Разумков запросив нардепів, аби обговорити питання двох років своєї роботи на посаді голови Ради.

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч, щоб обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді голови парламенту", - написала Туній.

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня.

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