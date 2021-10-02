Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна Суспільство Відставка Разумкова: Спікер ВР анонсував зустріч з депутатами "Слуги народу"

Відставка Разумкова: Спікер ВР анонсував зустріч з депутатами "Слуги народу"

2 жовтня, 2021 субота
12:55
Суспільство Дмитро Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков 4 жовтня хоче повести проведе зустрічі з представниками фракції "Слуги народу"

Про це повідомила прессекретар спікера Ольга Туній у facebook. 

За її словами, Разумков запросив нардепів, аби обговорити питання двох років своєї роботи на посаді голови Ради. 

"Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, як і обіцяв, офіційно запросив народних депутатів фракції "Слуга народу" на зустріч, щоб обговорити його "незадовільну" роботу за два роки на посаді голови парламенту", - написала Туній. 

  • Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.
  • Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.
  • Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що звільнення та призначення нового спікера ВР замість Дмитра Разумкова парламент розгляне не раніше середи, 6 жовтня

 Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Верховна Рада
відставка
парламент
Слуга народу
Дмитро Разумков
Читайте також:
Олександр Усик та Ентоні Джошуа (ліворуч)
28 вересня, 2021 вiвторок
Усик поскаржився на гонорар, який отримав за перемогу над Джошуа
Юрій Вернидуб
1 жовтня, 2021 п'ятниця
Я люблю Україну і готовий покласти голову за неї, - тренер Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам
Олександр Усик
28 вересня, 2021 вiвторок
Цього не було 30 років: Усик оголосив про намір битися за звання абсолютного чемпіона світу
Київ
+6
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.49
    Купівля 26.49
    Продаж 26.72
  • EUR
    Купівля 30.61
    Продаж 31.03
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, субота
2 жовтня
14:00
Слуга народу Трускавець
Випробування Трускавцем. Як "Слуги" біля "Нафтусі" про автократію мріють
13:41
Арешт Саакашвілі
США відреагували на арешт Саакашвілі у Грузії
13:07
Розстріл автомобіля Шефіра
Венедіктова розповіла про дві основні версії замаху на Шефіра
12:40
Людмила Буймістер
"Юридичних підстав для відставки Разумкова немає", − нардепка Людмила Буймістер
12:39
Петро Порошенко
Порошенко виграв у Верховному Суді касацію проти Портнова у "справі моряків"
12:00
Олександр Лукашенко
Лукашенко відповів на запитання, доки він збирається правити у Білорусі
11:41
Ірина Венедіктова
Венедіктова та Монастирський поїхали до Трускавця звітувати перед "слугами"
11:16
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів, якими будуть дії МЗС після арешту Саакашвілі у Грузії
10:49
Денис Шмигаль
Шмигаль презентував "слугам" у Трускавці оновлену програму діяльності уряду
10:30
Аеропорт Мінськ
Це ваша вигадка: Лукашенко заявив CNN про непричетність до посадки літака з Протасевичем
10:09
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі передав листа із в'язниці
09:54
вакцинація
В Україні повністю вакциновані від COVID-19 5,7 млн людей
09:42
Китай Тайвань
Тайвань звинуватив Китай у найбільшому в історії порушенні повітряного простору
09:21
Справа "вагнерівців"
Лукашенко заявив, що Україна у 2020 році не передавала Білорусі інформації про "вагнерівців"
08:51
ДТП у Польщі
У Польщі під час ремонту дороги загинув 23-річний українець
08:33
Лукашенко
Лукашенко в інтерв'ю CNN пригрозив перетворити Білорусь на єдину з РФ військову базу
08:19
коронавірус
В Україні зафіксовано 11 809 нових випадків коронавірусу, 203 людини померли
08:00
"Шахтар" - "Динамо"
УПЛ: розклад матчів та трансляцій 10-го туру чемпіонату України з футболу
07:53
У центрі Києва авто збило людину на пішохідному переході
07:34
Міхеїл Саакашвілі
Заарештований у Грузії Саакашвілі оголосив голодування та вимагає зустрічі з консулом України
07:16
ООС
Доба на фронті: поранено двох українських військових
2021, п'ятниця
1 жовтня
23:57
eFootball
Моторошний Роналду, зомбі-фанати та вилупкуватий Мессі: користувачі у мережі критикують нову відеогру про футбол. Фотодобірка
22:58
Міхеїл Саакашвілі
МВС Грузії завело ще одну справу проти Саакашвілі
22:36
Давид Арахамія
"Буде серйозний дипломатичний скандал": Арахамія про затримання Саакашвілі
22:13
Жан Беленюк
Нардеп-борець Беленюк зізнався, чи братиме участь в наступній Олімпіаді
22:09
філери
Англія заборонила вводити ботокс людям до 18 років
21:49
Юрій Вернидуб
Я люблю Україну і готовий покласти голову за неї, - тренер Вернидуб дав патріотичне інтерв'ю російським журналістам
21:45
Давид Арахамія
Арахамія: Закон про олігархів "застряг" у юридичному управлінні Ради
21:20
"Маріуполь" - "Рух"
"Маріуполь" програв "Руху" і залишився на останньому місці УПЛ
21:17
Сергій Никифоров
"Зеленський занепокоєний такими новинами": Никифоров про затримання Саакашвілі в Грузії
21:12
Артем Мілевський
Мілевський зізнався, ким відчуває себе більше - українцем чи білорусом
21:09
Ліза Ясько
“Ми разом. Любимо один одного та підтримуємо”, - Ясько про затримання Саакашвілі
20:55
Сергій Гармаш
"Вимагають віддати 350 метрів території": Гармаш назвав нову умову окупантів для відкриття КПВВ на Донбасі
20:43
Дентіньо
Форвард "Шахтаря" веде переговори про трансфер у бразильський клуб
20:41
Затримання Саакашвілі: МЗС України викликало посла Грузії
20:28
Олександр Корнієнко
Корнієнко: Питання звільнення Разумкова та призначення нового спікера Ради розглянуть не раніше 6 жовтня
20:09
ДБР
ДБР завершило розслідування у справі побиття танцюриста Дорофєєвої: ексспівробітник УДО постане перед судом
19:52
Міхеїл Саакашвілі
Саакашвілі перед затриманням записав відео для своїх прихильників
19:51
вибори
Довибори в Раду: ЦВК зареєструвала ще 13 кандидатів, є "двійники"
19:16
Монастирський
Монастирський: Поліція поки не знайшла зброю, з якої вчинили замах на Шефіра
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV