За використання хімічної зброї: у Франції видали ордери на арешт президента Сирії та трьох його соратників

Про це повідомляють Radiofrance і Civil Rights Defenders.



Зазначається, що ордери на арешт вийшли після кримінального розслідування двох атак із застосуванням хімічної зброї в місті Дума та районі Східна Гута у серпні 2013 року, в результаті яких загинуло понад 1000 людей.

"Ми сподіваємося, що ордери на арешт надішлють чітке повідомлення тим, хто вижив, і всім, хто постраждав від нападів та інших жорстоких злочинів у Сирії, що світ не забув їх, і що боротьба за справедливість продовжуватиметься", – каже старший юрисконсульт Civil Rights Defenders Аіда Самані.

Рішення видати ордери на арешт кількох високопоставлених представників сирійського режиму прийнято після багаторічного кримінального розслідування.

Окрім президента Сирії Башара аль-Асада та його брата Махера аль-Асада, фактичного керівника 4-ї бронетанкової дивізії, ордери були видані проти генерала Гасана Аббаса - директора відділення Сирійського науково-дослідного центру (SSRC) і генерала Бассама аль-Хасана - радника президента зі стратегічних питань і офіцера зв'язку між Президентським палацом і SSRC.

Ордери на арешт стосуються правової кваліфікації співучасті у злочинах проти людяності та воєнних злочинах.

Повідомляється, що розслідування у Франції було розпочато у відповідь на кримінальну скаргу, засновану на свідченнях тих, хто вижив під час терактів у серпні 2013 року, поданих у березні 2021 року Сирійським центром медіа та свободи слова (SCM) і сирійськими жертвами.

На додаток до значних свідчень численних жертв кримінальна скарга, яка має форму заяви цивільної сторони, містила ретельний аналіз сирійської військової системи командування, програми сирійського уряду з хімічної зброї та сотні документальних доказів, в тому числі фото та відео.

"Цими ордерами на арешт Франція твердо заявляє про те, що жахливі злочини, які сталися десять років тому, не можуть і не залишаться нерозслідуваними. Ми бачимо, як Франція та, сподіваюся, незабаром інші країни нададуть переконливі докази, які ми збирали роками, і нарешті вимагатимуть кримінальної відповідальності від високопосадовців", – наголовив Хаді аль Хатіб, засновник Syrian Archive