Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Говорячи про військові сценарії на зиму, я думаю, що для Росії зима буде набагато складнішою, ніж для України. Росіяни залежать від чітких ланцюгів постачання продовольства, амуніції та тому подібного, а ЗСУ вдалося зруйнувати такі логістичні шляхи", - зазначив дипломат.



Курт Волкер зауважив щодо економічного питання, то для України ситуація буде надскладною, тому більше треба змістити фокус на потреби українців.



"Перший аспект – це державне фінансування, для якого західним урядам з ЄС та США потрібно стабілізувати фінансову кризу в Україні, відповідно, держави-партнери повинні виділяти кошти як на війну та оборону, так і на економічні моменти. По-друге, ми говоримо про приватний сектор економіки України, який є життєво важливим моментом, але нема відпрацьованих механізмів чи програм для підтримки приватного сектора та повернення інвесторів до України. Відповідно, левову частку уваги потрібно приділити саме цьому сектору. Є цілий список речей, які міжнародна спільнота повинна зробити разом з Україною", - підсумував Волкер.

Раніше Курт Волкер, американський дипломат, повідомив, що загальна вартість допомоги Україні від США до кінця 2022 року становитиме $12 млрд.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb