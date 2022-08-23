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Головна війна з Росією Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер
Ексклюзив

Військовий сценарій для Росії зимою буде складнішим, ніж для України, - Волкер

23 серпня, 2022 вiвторок
23:09
війна з Росією Курт Волкер

Курт Волкер, американський дипломат та спеціальний представник Державного департаменту США з питань України 2017-2019 рр, зазначив, щодо економічного питання, то для України ситуація буде надскладною, тому більше треба змістити фокус на потреби українців

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Говорячи про військові сценарії на зиму, я думаю, що для Росії зима буде набагато складнішою, ніж для України. Росіяни залежать від чітких ланцюгів постачання продовольства, амуніції та тому подібного, а ЗСУ вдалося зруйнувати такі логістичні шляхи", - зазначив дипломат.

Курт Волкер зауважив щодо економічного питання, то для України ситуація буде надскладною, тому більше треба змістити фокус на потреби українців.

"Перший аспект – це державне фінансування, для якого західним урядам з ЄС та США потрібно стабілізувати фінансову кризу в Україні, відповідно, держави-партнери повинні виділяти кошти як на війну та оборону, так і на економічні моменти. По-друге, ми говоримо про приватний сектор економіки України, який є життєво важливим моментом, але нема відпрацьованих механізмів чи програм для підтримки приватного сектора та повернення інвесторів до України. Відповідно, левову частку уваги потрібно приділити саме цьому сектору. Є цілий список речей, які міжнародна спільнота повинна зробити разом з Україною", - підсумував Волкер.

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