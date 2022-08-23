Загальна вартість допомоги Україні від США до кінця 2022 року становитиме $12 млрд, - Волкер

Про це він розповів в етері Еспресо.



"Як відомо США вже передала Україні приблизно $10 млрд у рамках військової допомоги, а на завершення цього року загальна вартість допомоги від США становитиме $12 млрд. Швидкість постачання військової допомоги збільшується і ми бачимо позитивну динаміку, адже надсучасні системи такі, як HIMARS та NASAMS перебувають вже території України, а деякі прибудуть у найближчому майбутньому", - зауважив дипломат.



Курт Волкер додав, що результати подій на полі бою свідчать про те, що далі ситуація буде тільки краще.

15 липня США схвалили допомогу Україні в $1 млрд, закладену в оборонний бюджет на 2023 рік

26 липня Міністерство оборони США оголосило, що до нового пакету допомоги України увійшли чотири реактивні системи залпового вогню HIMARS та 580 тактичних безпілотників Phoenix Ghost.

1 серпня адміністрація президента США Джо Байдена схвалила новий пакет оборонної допомоги для України на суму у 550 мільйонів доларів.

8 серпня агентство США з міжнародного розвитку (USAID) оголосило про виділення уряду України додаткових $4,5 млрд через механізм Світового банку.

19 серпня у США повідомили, що нададуть Україні ще $775 млн військової допомоги. До пакету увійдуть боєприпаси для HIMARS, безпілотники і ракетні системи