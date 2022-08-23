Загальна вартість допомоги Україні від США до кінця 2022 року становитиме $12 млрд, - Волкер
Курт Волкер, американський дипломат та спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України 2017-2019 рр, зазначив, що швидкість постачання військової допомоги Україні збільшується, про що свідчить позитивна динаміка на полі бою
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Як відомо США вже передала Україні приблизно $10 млрд у рамках військової допомоги, а на завершення цього року загальна вартість допомоги від США становитиме $12 млрд. Швидкість постачання військової допомоги збільшується і ми бачимо позитивну динаміку, адже надсучасні системи такі, як HIMARS та NASAMS перебувають вже території України, а деякі прибудуть у найближчому майбутньому", - зауважив дипломат.
Курт Волкер додав, що результати подій на полі бою свідчать про те, що далі ситуація буде тільки краще.
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